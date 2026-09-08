Скульптор «Ивана» в Хабаровске объяснил, как на памятнике появилась японская хризантема

Скульптор Стритович объяснил, как на памятнике появилась японская хризантемаСкульптор Денис Стритович объяснил замысел монумента «Победа на Востоке».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин: российский...
- ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬ...
- Депутата Затулина...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым