Врио главы Кургана Аргышева раскритиковала внешний вид магазинов

Врио главы Кургана Анастасия Аргышева заявила, что за внешним видом некоторых магазинов на первых этажах многоквартирных домов необходим контроль из-за неудовлетворительного состояния фасада, крыльца, плитки и прочего.
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