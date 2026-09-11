НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авылдагы стаж өчен пенсиягә өстәмә: Татарстанда аны кемнәр алырга хокуклы

Авылдагы стаж өчен пенсиягә өстәмә: Татарстанда аны кемнәр алырга хокуклы

Татарстандагы кайбер пенсионерлар авыл җирендә озак еллар эшләгән өчен өстәмә түләү алу хокукына ия. Мондый пенсия өстәмәсе кемнәргә бирелә һәм аның өчен нинди шартлар үтәлергә тиеш.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым