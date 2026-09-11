Авылдагы стаж өчен пенсиягә өстәмә: Татарстанда аны кемнәр алырга хокуклы

Татарстандагы кайбер пенсионерлар авыл җирендә озак еллар эшләгән өчен өстәмә түләү алу хокукына ия. Мондый пенсия өстәмәсе кемнәргә бирелә һәм аның өчен нинди шартлар үтәлергә тиеш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым