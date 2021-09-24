Любимый цвет автомобиля назвали жители Новосибирской области

Новосибирские автовладельцы назвали любимый цвет автомобиля. Эксперты федерального автомобильного сайта изучили более миллиона объявлений о продаже автомобилей с начала 2021 года и выяснили, машины какого цвета популярнее всего в нашем регионе.
Новосибирские автовладельцы назвали любимый цвет автомобиля. Эксперты федерального автомобильного сайта изучили более миллиона объявлений о продаже автомобилей с начала 2021 года и выяснили, машины какого цвета популярнее всего в нашем регионе.
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