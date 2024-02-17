Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии 47-летнего Алексея Навального, внесённого в список террористов и экстремистов.
О Навальном. «Запад его вырастил, Запад его вёл, Запад его и убил»
Комментарии
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Людмила Редько
Конечно врал. Откуда он взял фотки супер-пупер охраняемого объекта? Ну и честно говоря, я не верю, что у Президента настолько плохой вкус, чтобы жить в помещениях отделанных как у цыганского барона.
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10 час.
вл
валерий лисицын
Помер и помер, через год все забудут. Ничего хорошего после себя не оставил.
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7 час.
Александр Николаевич
Утром пИсал- КТО съел мой коммент!? Повторюсь - ЗАГОЛОВОК ПОСТА =У Б О Й Н Ы Й !!! Особенно если вспомнить события в ТОМСКЕ!!! Там шлюха МИ 6 по фио Ворона ПЕВЧАЯ озадаченная вывести убогого Леху за бугор "передозировала снотворное", но вывезла его спецрейсом в Германию...! И ЧТО!? На хрен он там кому нужен!!! Вернули в ЗАД ... НУ, а сейчас: ХОТЬ ШЕРСТИ КЛОК!!!
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5 час.
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