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О Навальном. «Запад его вырастил, Запад его вёл, Запад его и убил»

О Навальном. «Запад его вырастил, Запад его вёл, Запад его и убил»

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии 47-летнего Алексея Навального, внесённого в список террористов и экстремистов.

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Комментарии
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Людмила Редько
Конечно врал. Откуда он взял фотки супер-пупер охраняемого объекта? Ну и честно говоря, я не верю, что у Президента настолько плохой вкус, чтобы жить в помещениях отделанных как у цыганского барона.
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10 час.
вл
валерий лисицын
Помер и помер, через год все забудут. Ничего хорошего после себя не оставил.
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7 час.
Александр Николаевич
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