О Навальном. «Запад его вырастил, Запад его вёл, Запад его и убил»

Конечно врал. Откуда он взял фотки супер-пупер охраняемого объекта? Ну и честно говоря, я не верю, что у Президента настолько плохой вкус, чтобы жить в помещениях отделанных как у цыганского барона.

Помер и помер, через год все забудут. Ничего хорошего после себя не оставил.

Александр Николаевич

Утром пИсал- КТО съел мой коммент!? Повторюсь - ЗАГОЛОВОК ПОСТА =У Б О Й Н Ы Й !!! Особенно если вспомнить события в ТОМСКЕ!!! Там шлюха МИ 6 по фио Ворона ПЕВЧАЯ озадаченная вывести убогого Леху за бугор "передозировала снотворное", но вывезла его спецрейсом в Германию...! И ЧТО!? На хрен он там кому нужен!!! Вернули в ЗАД ... НУ, а сейчас: ХОТЬ ШЕРСТИ КЛОК!!!