Беккер – Звереву: «Для меня ты уже игрок года»

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер поздравил Александра Зверева с победой на US Open . «Поздравляю, Саша, с победой в Нью-Йорке над Шелтоном ! Два титула «Большого шлема» за один год – это сенсация!!! Для меня ты уже игрок года», – написал Беккер.