Врач НИКИ детства Наталия Цурина рассказала о последствиях раннего использования гаджетов

Неправильное использование гаджетов может привести к проблемам со здоровьем у детей. О вреде телефонов и правилах работы с ними рассказала заведующая отделением реабилитации НИКИ детства, невролог Наталия Цурина.
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