Траур в семье Вероники Драгалин

Сегодня утром скончалась бабушка главы Антикоррупционной прокуратуры. Родственники, друзья и все, кто хочет попрощаться с Ниной Мазуряк-Горас, смогут сделать это завтра, начиная с 18:00, в церкви Воскресения Всех Святых на Армянском кладбище.