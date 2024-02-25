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Депутат Госдумы Шеремет назвал угрозы Буданова* в адрес Крыма нацизмом

Депутат Госдумы Шеремет назвал угрозы Буданова* в адрес Крыма нацизмом

Видеообращение главы военной разведки Украины Кирилла Буданова*, в котором тот пообещал Крыму новые сюрпризы и порекомендовал жителям полуострова лишний раз не пользоваться Крымским мостом, является форменным нацизмом.

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