Депутат Госдумы Шеремет назвал угрозы Буданова* в адрес Крыма нацизмом

Видеообращение главы военной разведки Украины Кирилла Буданова*, в котором тот пообещал Крыму новые сюрпризы и порекомендовал жителям полуострова лишний раз не пользоваться Крымским мостом, является форменным нацизмом.
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