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19-летний защитник ЦСКА Каптилович перешел в петербургскую «Звезду»

ЦСКА объявил об уходе защитника Дмитрия Каптиловича. 19-летний выпускник академии армейцев подписал полноценный контракт с петербургской «Звездой», выступающей во Второй лиге.

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