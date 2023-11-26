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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макар набрал 276 очков в 258 матчах – 2-й результат в истории «Колорадо» и «Квебека» среди защитников. До рекорда Бэрри – 31 балл

25-летний канадец отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1).

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