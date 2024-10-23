В России отмечается День работников рекламы

В России 23 октября отмечают День работника рекламы, также известный как День рекламщика. Несмотря на то, что реклама существует с давних времен, День работников рекламы молодой праздник, его отмечают с 1994 года.
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