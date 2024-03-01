Слух: Nintendo Switch 2 будет использовать память SD Express от Samsung со скоростью 800 МБ/с Э...

Слух: Nintendo Switch 2 будет использовать память SD Express от Samsung со скоростью 800 МБ/сЭто все еще значительно не дотягивает до 5500 МБ/с у твердотельного накопителя в PlayStation 5, но примерно в десять раз быстрее, чем у оригинальной Switch, источник.
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