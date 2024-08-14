Четыре ракеты и 117 БПЛА сбиты за ночь в России

В ночь на среду, 14 августа, пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации.
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