Врач Белова предупредила об опасности воды из нагретой в машине пластиковой бутылки

Летняя жара становится серьезным испытанием не только для пассажиров, но и для автомобилистов. Многие водители держат в салоне бутылку с водой «на всякий случай», однако употребление жидкости из емкости, перегретой на солнце, может нанести серьезный вред организму, сообщила гастроэнтеролог Кристина Белова в беседе с MIR24.
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