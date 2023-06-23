Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС теперь сложно продвигаться дальше по санкциям против России

Государствам-члена Европейского Союза становится сложнее продвигаться дальше в вопросе введения санкций против России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью испанской газете El Mundo.
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