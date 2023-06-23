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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС теперь сложно продвигаться дальше по санкциям против России

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС теперь сложно продвигаться дальше по санкциям против России

Государствам-члена Европейского Союза становится сложнее продвигаться дальше в вопросе введения санкций против России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью испанской газете El Mundo.

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