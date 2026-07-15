Происшествия
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Происшествия

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Официальная информация МВД России

«В связи с вынесением административных штрафов за нарушения правил остановки и стоянки в отношении водителей, вынужденно стоящих в очередях на автозаправочных станциях в Саратовской области, МВД России разъясняет.

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