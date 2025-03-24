Жительница села под Суджей: ВСУ распространяли фейки о голодных бунтах

ВСУ во время оккупации села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области распространяли пропагандистские газеты с фейковыми текстами, в которых утверждалось, что эвакуированные в Курск мирные жители якобы голодают, сообщила жительница этого села по имени Александра.