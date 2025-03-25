Назван худший танк НАТО

Боевой танк C1 Ariete / © wikimedia Основной боевой танк C1 Ariete, созданный консорциумом Consorzio Iveco Oto Melara (CIO), и до сих пор стоящий на вооружении итальянской армии с момента начала его поставок в войска в середине 1990-х годов считается худшим танком НАТО.