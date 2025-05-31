Гигант в сфере программного обеспечения для проектирования микросхем приостанавливает продажи в Китае

Synopsys приостановила финансовые прогнозы на третий квартал 2025 финансового года и на весь 2025 финансовый год и, по сообщениям, приказала сотрудникам в Китае приостановить продажи и оказание услуг после получения письма от Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, в котором сообщалось о новых экспортных ограничениях в Китае, которые повлияют на программное обеспечение для полупроводников.