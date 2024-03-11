Диетолог Михалева порекомендовала людям в зрелом возрасте есть жирную дикую холодноводную рыбу

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева в беседе с «Известиями» рассказала, что замедлить старение организма можно, если есть в зрелом возрасте жирную дикую холодноводную рыбу.
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