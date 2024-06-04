Медвежий угол
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Медвежий угол

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"У нас многонациональная страна". Студенты из Египта побили русских девушек – деканат покрывает иностранцев

"У нас многонациональная страна". Студенты из Египта побили русских девушек – деканат покрывает иностранцев

Майор Гром В Волгограде произошла история, весьма показательная для описания образа мысли отдельных "интернациональных" бюрократов.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
декан продажная шкура ублюдок которого нужно утилизировать
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2 час.
Анатолий Страшко
Именно в этом всё дело. Вот и лялякала чинуша, сохраняя своё нехилое бабло.
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2 час.
АС
Анатолий Страшко
Евгений, Вы это нам по секрету? Откуда такая информированность? А вот я знаю, что именно дело в местных, университетских чиновниках. Иностранные студенты дело, конечно хлопотное, но очень выгодное и денежное!!!!! Для узкого круга из ректората.  Это не только и не столько деньги. Это и вояжи туда и командировочные и многое другое. Ну, Вы нам расскажете. Если даже с Москвой у Вас связи.
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2 час.

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