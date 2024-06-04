"У нас многонациональная страна". Студенты из Египта побили русских девушек – деканат покрывает иностранцев

АС

Анатолий Страшко

Евгений, Вы это нам по секрету? Откуда такая информированность? А вот я знаю, что именно дело в местных, университетских чиновниках. Иностранные студенты дело, конечно хлопотное, но очень выгодное и денежное!!!!! Для узкого круга из ректората. Это не только и не столько деньги. Это и вояжи туда и командировочные и многое другое. Ну, Вы нам расскажете. Если даже с Москвой у Вас связи.