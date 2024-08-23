Замечания можно, мобильники нельзя: Какие изменения ждут школьников с 1 сентября

ДАВНО ПОРА ОГРАДИТЬ УЧИТЕЛЕЙ ОТ РАСПОЯВШИХСЯ И ВСЕ ДОЗВОЛЕННОСТИ ОТ УЧЕНИКОВ!

Екатерина Самойлова Гавриченкова

заодно не помешало бы еще для родителей ввести курсы по правилам поведения учеников в школе во время урока и не только.. обновить, так сказать, информацию к размышлению что воспитывать детей должна не только школа , а в-первую очередь - семья.