Фото: Konstantin Kokoshkin/Globallookpress В этом году школьников ждёт сразу несколько нововведений.
Замечания можно, мобильники нельзя: Какие изменения ждут школьников с 1 сентября
Комментарии
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Светлана Ефименко
ДАВНО ПОРА ОГРАДИТЬ УЧИТЕЛЕЙ ОТ РАСПОЯВШИХСЯ И ВСЕ ДОЗВОЛЕННОСТИ ОТ УЧЕНИКОВ!
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4 час.
Светлана Ефименко
👍😀🤫
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4 час.
Екатерина Самойлова Гавриченкова
заодно не помешало бы еще для родителей ввести курсы по правилам поведения учеников в школе во время урока и не только.. обновить, так сказать, информацию к размышлению что воспитывать детей должна не только школа , а в-первую очередь - семья.
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4 час.
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