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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин набрал 90+ очков в НХЛ в 4-й раз и установил рекорд «Рейнджерс»

Нападающий забросил две шайбы и отдал два голевых паса в матче с «Питтсбургом» (5:3, 3-й период). На его счету 92 (38+54) очка в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

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