Клопы, мыши и тараканы: шокирующие результаты аудита военных баз Пентагона

Американские аудиторы всерьёз заинтересовались причинами кризиса внутри вооружённых сил США. Они начали проводить независимые инспекции всего — от программ закупки вооружений до состояния казарм, где проживают американские солдаты.
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