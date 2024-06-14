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Трое жителей Бурятии попали в реанимацию после выпитой «незамерзайки»

Трое жителей Бурятии попали в реанимацию после выпитой «незамерзайки»

В больницу Бурятии доставили трех пациентов после токсического отравления антифризом.В Telegram-канале Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Агапова сообщили подробности происшествия.

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