В Харькове мужчина заперся в машине от военкомов и просидел в ней 12 часов

В воскресенье, 6 апреля, в районе Конного рынка в Харькове полиция остановила автомобиль. В ходе проверке документов сотрудники полиции заявили водителю, что он якобы находится в базе уклонистов и потребовали проехать с ними в ТЦК.
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