Стало известно, почему фигуристка Титова перешла в сборную Армении

Почему русская фигуристка сменила спортивное гражданство, объяснила за неё мать.По словам Лидии Топоровой, её дочь приняла решение выступать за сборную команду Армении из-за того, что её недооценивали в России.
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