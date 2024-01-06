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Эксперт Высоцкая назвала ставки аренды признаком завышенных цен на квартиры

Эксперт Высоцкая назвала ставки аренды признаком завышенных цен на квартиры

Главным показателем завышенных цен на квартиры в России являются расходы людей на аренду жилья, которые сильно отстают от выплат по ипотеке за аналогичную квартиру, заявила генеральный директор компании Vysotsky Estate Тамара Высоцкая.

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