Эксперт Высоцкая назвала ставки аренды признаком завышенных цен на квартиры

Главным показателем завышенных цен на квартиры в России являются расходы людей на аренду жилья, которые сильно отстают от выплат по ипотеке за аналогичную квартиру, заявила генеральный директор компании Vysotsky Estate Тамара Высоцкая.
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