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Власти Швеции призвали граждан готовиться к войне

Власти Швеции призвали граждан готовиться к войне

Министр иностранных дел скандинавской страны Тобиас Леннарт Билльстрём заявил, что Швеция "должна готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией", причём "украинские солдаты сражаются за нашу свободу и ценности".

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