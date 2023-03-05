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МИНЮСТ США: НА ТРАМПА МОГУТ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДАНЫ ИСКИ ЗА 6 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

МИНЮСТ США: НА ТРАМПА МОГУТ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДАНЫ ИСКИ ЗА 6 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

ДРОБНИЦКИЙ По мнению министерства, экс-президент в данном случае не обладает иммунитетом Министерство юстиции США заявило (в рамках продолжающегося федерального судебного дела о пределах привилегий исполнительной власти), что пострадавшие сотрудники полиции Капитолия и законодатели-демократы могут подать в суд на бывшего президента Дональда Трампа в связи с беспорядками 6 января 2021 года в Капитолии США.

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