Пиоли про 0:0 с «Интером»: «Милан» заслужил победу. Мы не давали опасно бить и сами имели моменты»

Стефано Пиоли считает, что «Милан» должен был обыгрывать «Интер» в Кубке Италии. Команды провели первый матч в полуфинале турнира, и он завершился со счетом 0:0.

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