В мусорных контейнерах в Иркутской области нашли останки животных

Жители Иркутской области недавно обнаружили в мусорных контейнерных останки животных. Случаи зарегистрированы в Ольхонском, Баяндаевском, Качугском и Эхирит-Булагатском районах, сообщает пресс-служба регионального оператора.
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