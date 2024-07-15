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"Когнитивное превосходство": американские военные сделали ставку на ИИ

"Когнитивное превосходство": американские военные сделали ставку на ИИ

Американские военные отказались от полувековой мечты о силовой броне в пользу “оператора со сверхвозможностями”, тактического ИИ-помощника для спецназа День медленно сменяется ночью, и американские операторы специального радиооборудования ощущают все бо́льшую тревожность.

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