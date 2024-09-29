В России запустили telegram-бот для сдачи бойцов ВСУ в плен

В России запустили специальный бот в telegram для сдачи бойцов ВСУ в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника информационно-аналитического центра «Мелодия» 88-й РДБр «Эспаньола» Евгения Рассказова.
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