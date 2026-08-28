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Чаплин: с сентября жилищный надзор станет строже следить за долгами ЖКУ

Чаплин: с сентября жилищный надзор станет строже следить за долгами ЖКУ

С 1 сентября жилищный надзор начнет более строго контролировать задолженности по ЖКУ, сообщил член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).

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