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Зеленский заявил, что за год 10 млн тонн зерна экспортировали через порты на Дунае

Зеленский заявил, что за год 10 млн тонн зерна экспортировали через порты на Дунае

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с утверждением о том, что за текущий год киевскому режиму удалось вывезти около десяти миллионов тонн запасов зерновых через границу с Европейским Союзом и расположенные в акватории Дуная порты.

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