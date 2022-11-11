Украинский президент Владимир Зеленский выступил с утверждением о том, что за текущий год киевскому режиму удалось вывезти около десяти миллионов тонн запасов зерновых через границу с Европейским Союзом и расположенные в акватории Дуная порты.
Украинский президент Владимир Зеленский выступил с утверждением о том, что за текущий год киевскому режиму удалось вывезти около десяти миллионов тонн запасов зерновых через границу с Европейским Союзом и расположенные в акватории Дуная порты.
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