Стало известно об употреблении советом директоров Tesla наркотиков с Маском

WSJ: члены совета директоров Tesla употребляли наркотики вместе с Илоном Маском Некоторые бывшие и нынешние члены совета директоров американской компании Tesla, производящей электромобили, употребляли наркотики вместе с ее гендиректором, бизнесменом Илоном Маском.
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