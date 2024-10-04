Глава "Зенита" Медведев: сроки восстановления Глушенкова – врачебная тайна

Председатель совета директоров действующего чемпиона России санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о сроках восстановления перешедшего в команду перед этим сезоном и ярко стартовавшего в сине-бело-голубой футболке Максима Глушенкова.
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