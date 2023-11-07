Абстрактные приколы

- Вы ведете себя не канифоль!- Правильно: "Не комильфо".- Но это же симфонии!- Нет, не синонимы! - Я прошу руки вашей дочери!- Вы о старшей или о младшей?- А у нее разве одна рука старше другой?! - Понимаете ли, Леночка, мне нужна женщина понимающая, тонко чувствующая, чтобы пришла, выслушала меня, пожалела.