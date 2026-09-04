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Ивановские новости

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В Ивановской области полиция изъяла почти 300 граммов пороха у местного жителя

В Ивановской области полиция изъяла почти 300 граммов пороха у местного жителя

В доме 56-летнего жителя поселка Лежнево нашли 288 граммов бездымного пластинчатого пороха. Мужчина написал явку с повинной, ранее привлекался за пьяную езду.

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