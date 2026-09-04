В Ивановской области полиция изъяла почти 300 граммов пороха у местного жителя

В доме 56-летнего жителя поселка Лежнево нашли 288 граммов бездымного пластинчатого пороха. Мужчина написал явку с повинной, ранее привлекался за пьяную езду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- A Препараты Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым