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EI: упаковка продуктов быстрого приготовления содержит токсичные вещества

EI: упаковка продуктов быстрого приготовления содержит токсичные вещества

Ученые из Вашингтонского университета в США обнаружили, что упаковка многих продуктов быстрого приготовления содержит фталаты – вещества, воздействие которых связано с риском преждевременных родов и развитием аутизма и СДВГ у детей.

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