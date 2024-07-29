В Госдуму внесут ограничивающий время ненормированной работы законопроект

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в понедельник, 29 июля, внесет в Госдуму законопроект, который ограничит время ненормированной работы до 120 часов в год.
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