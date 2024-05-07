Что делать, если муж пьет? Советует врач-нарколог

Проблема мужского алкоголизма в семье всегда была острой, а изоляция из-за пандемии ее только усугубила – финансовые проблемы, потеря работы и стресс стали мощным «подспорьем» для запоев, а всю ответственность за защиту семьи и здоровья алкоголиков приняли на себя их жены.