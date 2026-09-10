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Сводка Минобороны РФ: за день сбито 97 БПЛА, за ночь – 448

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 08:00 до 20:00 мск, сообщило Минобороны РФ в четверг, 10 сентября 2026 года.

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