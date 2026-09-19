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Пятый канал

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После скандала с «Колобком» франшизу «Человек-паук» продлили на четыре сериала

После скандала с «Колобком» франшизу «Человек-паук» продлили на четыре сериала

В России этим летом «Колобок» поссорился с «Человеком-пауком», чью премьеру сдвинули, но каждый (фильм) получил свое от этого киноскандала.

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