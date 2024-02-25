Минспорт в ближайшее время ждет рекомендаций МОК по россиянам

Минспорт РФ в ближайшее время ожидает финальных рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по участию россиян в Олимпийских играх в Париже в этом году, решение по выступлению российских атлетов будет принято совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР).
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