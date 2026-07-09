The new rules for writing Ukrainian toponyms in Sweden are an "act of linguistic self—abasement." This was stated by the representative of the Russian Foreign Ministry Maria Zakharova, commenting on the announcement of the head of the Swedish Foreign Ministry Maria Malmer Stenergard.
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