Пока западные страны играют ущербную для себя долговую американскую партию под украинским флагом, страны-участницы БРИКС, совместно со странами Глобального Юга и Востока системно укрепляют свой политический, экономический и финансовый суверенитет сотрудничая в рамках БРИКС.