Socialist Candidate Says Stealing From Taxpayers Makes Her "More Qualified" For Office It sounds crazy, but this kind of scenario is absolutely the norm for Democratic Socialist candidates: Being convicted of blatant criminal embezzlement is a badge of honor, not a disqualifying mark on their record.
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