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Zero Hedge

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Socialist Candidate Says Stealing From Taxpayers Makes Her "More Qualified" For Office

Socialist Candidate Says Stealing From Taxpayers Makes Her "More Qualified" For Office

Socialist Candidate Says Stealing From Taxpayers Makes Her "More Qualified" For Office It sounds crazy, but this kind of scenario is absolutely the norm for Democratic Socialist candidates:  Being convicted of blatant criminal embezzlement is a badge of honor, not a disqualifying mark on their record.

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